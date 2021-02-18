Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveçli iklim eylemcisi Greta Thunberg, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) 30 Temmuz 2020'de yola çıkan Mars keşif aracı Perseverance’in Kızıl Gezegen’e iniş yapacağı gün zenginlerin uzay hayallerini hicveden alaycı bir video yayımladı. Dünyanın en zenginlerinin gezegende sayısız problem varken uzay çalışmalarına milyarlarca dolar harcamalarının eleştirildiği videoda Mars, “ayak basılmamış topraklar, “görülmemiş muhteşem manzaralar,” “savaş, suç, salgın, kirlilik yok,” ‘sonsuz özgürlük” ifadeleriyle reklam edildi. Yüzde 1’lik kesimin dünyayı terk edip Mars’ta hayat kurmaya davet edildiği video, “Böylece biz dünyada kalan yüzde 99’luk kesim iklim değişikliğiyle daha iyi mücadele ederiz” ifadesiyle son buldu. Greta’nın "Gelecek için Cuma Günleri" (The Fridays for Future) hareketinin sözcüsü de insanların büyük çoğunluğunun hayatta hiç yaşama ya da ziyaret etme ihtimali bulunmazken Mars için muazzam servetler harcanmasına tepki gösterdi. Dünyanın en zenginlerinden SpaceX CEO’su Elon Musk, 2026’da Mars’a ilk insanlı sefer gerçekleştirmeyi planlarken Amazon kurucusu Jeff Bezos da Blue Origin firmasıyla Kızıl Gezegen’e ulaşmayı hedefliyor. Son zamanlarda çoğu firma da uzay turizmine yönelik çalışmalar yapıyor. Virgin Galactic, SpaceX ve Axoim bu firmalardan.