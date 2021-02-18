Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) İltica Destek Ofisinin verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna bağlı olarak alınan seyahat kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl iltica başvuruları azaldı.

Başvuru sayıları 2013'ten bu yana en düşük seviyeye indi. AB ülkelerine 2019'da 671 bin 200 iltica başvurusu yapılmıştı.

Başvuruların azalmasına karşın 2020 sonu itibarıyla 412 bin 600 dosyanın değerlendirme için beklediği bildirildi.

Geçen yıl en fazla başvuruyu yapanlar 64 bin 500 kişiyle Suriyeliler, 48 bin 500 ile Afganistanlılar, 30 bin 600 ile Venezuelalılar, 29 bin 400 ile Kolombiyalılar ve 18 bin 100 ile Iraklılar oluşturdu. Türkiye'den AB'ye iltica başvurusu yapanların sayısı yüzde 38 düşerek 15 bin 800 oldu.

2019'a göre sadece Komorlar, Belarus, Küba ve Brezilya'dan yapılan iltica başvuruları artış gösterdi.