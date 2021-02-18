Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Boston şehrinde berber Steve Silva elinde makasla dükkanda yürürken aniden ayağı takıldı ve yere kapaklandı. Arkadaşları hemen yardıma koştu ve makasın adamın göğsüne saplandığını ve kan fışkırdığını gördü. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan adamın damarının kesildiği tespit edildi. Silva, açık kalp ameliyatıyla hayata tutundu. Dükkan sahibi Robert Dello Russo, “Silva hayatta kaldığı için şanslı. Makas birkaç santim daha yana kaysaydı giderdi. Hastaneyi aradım, durumu iyiye gidiyor. İşine çok bağlı bir personel. Bana yarım kalan tıraşı bitirip bitirmediğimizi sordu” dedi. Yaşanan dehşet, dükkandaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.