Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Live Science" sitesinde yer alan habere göre, İngiltere'deki okyanus bilimi enstitüsü "Ulusal Oşinografi Merkezi" ve Southampton Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmada, iklim değişikliğine bağlı olarak son yıllardaki kasırgaların hızındaki artış gözlemlendi.

Araştırmacılar, Bermuda ve çevresinde oluşan kasırgaların saatteki hızının 1955 ile 2019 yılları arasında 56 kilometreden, 117 kilometreye çıktığını tespit etti.

Çalışma kapsamında, Bermuda Okyanus Bilimleri Enstitüsü tarafından toplanan verilere dayanarak, son 66 yılda bölgedeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının da 1,1 derece arttığı görüldü.

İngiliz araştırmacılar, bilim dünyasında deniz yüzeyi sıcaklığının kasırgaların oluşumuna etkisinin bilindiğini ancak bu çalışma ile yüzeye yakın deniz sıcaklığının da kasırgaların meydana gelmesinde önemli bir rol oynadığının ortaya konduğunu belirtti.

Çalışmada, deniz yüzeyinde ve yüzeyin 50 metre altında kaydedilen sıcaklıkların, kasırgaların güçlenmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Araştırma, "Environmental Research Letters" dergisinde yayımlandı.