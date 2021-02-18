Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Federal Seçim Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada seçmen sayısının bir önceki genel seçimin yapıldığı 2017 yılına göre 1,3 milyon azaldığı, bu yılki seçimlerde 60,4 milyon seçmeninin oy kullanma hakkı bulunduğu ifade edildi. Seçmenlerin 31,2 milyonunun kadın ve 29,2 milyonun erkek olduğu belirtildi.