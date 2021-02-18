Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ta pazar günü toplanan Irak Ulusal Sağlık Yüksek Komisyonu, ülkede son aylarda korona virüs (Covid-19) vakalarının büyük ölçüde artması ve mutasyonlu Covid-19 vakalarının teşhisi üzerine 2 haftalık sokağa çıkma yasağı kararı almıştı. Komisyon, salgını önlemek için alınan kararlar kapsamında haftanın 3 günü, kapsamlı sokağa çıkma yasağı olmak üzere bir dizi kararlar alındığını da açıklanmıştı. Alınan karar çerçevesinde, manav, bakkal, market, fırın ve eczanelerin sabah 05:00'den akşam 19:00'a kadar açık olacağı, bütün işyerlerinde dezenfektan koyulması ve müşteriler arasında 2 metrelik sosyal mesafe korunması gerektiği bildirilmişti.

Irak'ta alınan sokağa çıkma yasağı kararı ise, yerel saat 20:00 itibariyle yürürlüğe girdi. Ülkenin kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hariç tüm şehirlerde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi güvenlik güçleri, barikatlar kurarak bazı yolları kapatmaya başladı. Karar kapsamında, cuma, cumartesi ve pazar günlerinin kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanırken haftanın diğer günlerde ise akşam 20:00'den, sabah 05:00'e kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halit el-Mihna yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının güvenlik güçleri mensupları, sağlık personelleri, gazeteciler ve havalimanı memurlarını kapsamayacağını ifade etti.



Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülke genelinde toplamda 657 bin 453 pozitif vakanın tespit edildiği, ülke genelinde Covid-19 nedeniyle toplamda 13 bin 220 kişinin ise hayatını kaybettiği kaydedildi.