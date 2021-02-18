Fransa’da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 501 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 536 bin 648’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 272 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 83 bin 393'e yükseldi. Ülke genelinde bin 725’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 314 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Fransa'da son saatte 22.501 vaka tespit edildi
18.02.2021 - 23:54 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 23:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa’da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 22.501yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 536 bin 648’e ulaştı.
Etiketler : fransa,vaka,
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