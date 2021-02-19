Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

ABD, Suriye’nin en büyük petrol rezervine sahip el-Omar’da askeri havaalanı inşaatı başlattı. Esad rejiminin resmî yayın organı SANA, ABD’nin “DEAŞ bitti” açıklamasına rağmen Suriye’deki varlığını sürdürdüğünü ve yeni üsler inşa ettiğini duyurdu. SANA, Deyrizor’da inşa edilen havalimanının daha fazla petrolü çalma amaçlı yapıldığını iddia etti. ABD’nin el-Cezire bölgesinde yeni bir kara üssü inşaatına da başladığı kaydedilen haberde “Bunlar kanun dışı işgali derinleştirme” olarak nitelendirildi.

MUSUL-HALEP-LÂZKİYE HATTINI KESME GİRİŞİMİ

Haberde “Bu durum teröre yatırım olmanın yanında Amerikan yönetiminin, Suriye’de DEAŞ’a karşı bulunuyoruz iddialarını da çürütmektedir. Pentagon Sözcüsü John Kirby’nin ‘Suriye’nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerleri yalnızca DEAŞ’a karşı oluşan misyonu desteklemek için bulunuyorlar; petrol için değil’ açıklamasını da yalanlamaktadır’’ ifadeleri kullanıldı.

Irak sınırında yapılan havalimanı ayrıca Akdeniz-Lâzkiye’den başlayıp Halep üzerinden Deyrizor ve Musul’a açılan M-4 otoyolunun kesilmesi olarak yorumlandı. Suriye Geçici Hükûmeti eski müsteşarlarından Abdullah Süleyman, ABD’nin PKK ile birlikte kontrol ettiği alanın başta petrol olmak üzere insan, uyuşturucu, tarihî eser, insan ve altın ve silah kaçakçılığı açısından dünyanın sayılı bölgeleri arasına girdiğini söyledi. Atılan her adımın Suriye’yi daha fazla istikrarsızlaştırma amacı taşıdığına dikkat çeken Süleyman, “PKK ve ABD bu belirsizlik sebebiyle büyük paralar kazanıyor. Suriye’nin zenginliği çalınıyor ve ekonomik, siyasi, askerî kuşatma daha fazla sıkılaştırılıyor’’ diye konuştu.

44 KUYUDA ÜRETİM SÜRÜYOR

ABD, başta Rimeylan, Konika, el-Omar petrol sahaları olmak üzere Suriye petrollerinin yüzde 90’nını PKK ile birlikte kontrol ediyor. Hâlen Haseke, Deyrizor ve Rakka’da 44 aktif kuyuda üretim sürüyor.