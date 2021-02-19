Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel İşçi Sendikasına (UGTT) bağlı Genel Ulaştırma Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, Tunus Havayolları'nın (Tunusair) ç ülkedeki tüm havalimanlarında görev yapan çalışanlarının cuma günü saat 12.00'den itibaren greve gideceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu grevin şirketin faaliyetine devam edebilmesi amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

UGTT'nin Eryane Bölge Genel Sekreteri Muhammed eş-Şabi, Tunusair'in tüm seferlerinin yanı sıra diğer şirketlere ait sevkiyat ve kargo hizmetlerinin de cumadan itibaren duracağını açıkladı.

Şabi, süresiz grevin, özellikle Enfidha-Hammamet Havalimanı’nı işleten Türk Şirketi TAV Tunus'un şikayeti sonucu banka hesaplarına el koyulmasının ardından iflasın eşiğine gelen Tunusair'in kurtarılması talebiyle gerçekleştirildiğini vurguladı.