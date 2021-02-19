Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'2020 Yılı Dünya Mutluluk Raporu'na göre; 156 ülkeyi kapsayan incelemede Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi oldu. İkinci sırada Danimarka yer alırken, Türkiye’de ise mutluluk oranı düşüşe geçti. Türkiye’deki bireylerin yüzde 48,2’si mutlu olduğunu belirtirken, bu rakam 2019 yılında yüzde 52,4, 2011 yılında ise yüzde 62,1 olarak kaydedildi.

Kadınlar daha mutlu

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Yaşam Memnuniyeti Araştırması belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin yüzde 48,2’sinin mutlu olduğu gözlenirken, yıllar içinde dalgalanma yaşansa da oranın düştüğü gözlendi. Bu rakamın 2019 yılında yüzde 52,4, 2011 yılında ise yüzde 62,1, 2003 yılında ise yüzde 59,6 olduğu kaydedildi.

Cinsiyet bakımından mutluluk oranları incelendiğinde, 2020 yılında bu oran kadınlarda yüzde 53,1 iken erkeklerde yüzde 43,2 olarak saptandı. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında kadınların hep daha mutlu olduğu gözlendi.

Yaş gruplarına göre bakıldığında ise 65 yaş üzerinin yüzde 57,7 ile en mutlu kişiler olduğu belirlendi.

İskandinav ülkeleri başı çekti

Birleşmiş Milletler Dünya Mutluluk Raporuna göre dünyadaki en mutlu ülkenin Finlandiya olduğu belirlendi. Dünyada en mutlu ilk 10 ülkesi ise şu şekilde sıralandı: Danimarka, İsviçre, İzlanda, Norveç, Hollanda, İsveç, Yeni Zelanda, Avusturya ve Lüksemburg.

Mutluluk endeksleri oluşturulurken, kişi başına düşen gelir, sosyal destekler, sağlıklı yaşam süresi, güven, cömertlik, sosyal özgürlükler gibi parametreler göz önünde bulunduruldu. Türkiye’nin ise bu listeye 93’üncü sıradan giriş yaptığı görüldü.