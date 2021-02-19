Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Somali Yardım Misyonu (UNSOM) Twitter hesabından, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşanan çatışmaların ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, yaşanan çatışmalardan ötürü derin endişe duyulduğu belirtilirken tüm taraflara itidal çağrısında bulunuldu.

Gerginliğin azaltılması için diyalog çağrısı yapan UNSOM açıklamasında, "Çatışmalar, Federal hükümet ile eyalet yönetimlerinin 17 Eylül'deki seçimin yapılması için bir araya gelmeleri gerektiğini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Mogadişu’da gerginlik devam ediyor

Hükümetin, muhalefetin kitlesel gösterilere hazırlandığı sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışını gerekçe göstererek çarşamba günü tüm toplantı ve etkinlikleri yasaklaması ülkedeki gerginliği arttırdı.

Cumhurbaşkanı adaylarından Şerif Şeyh Ahmed ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı Nasaha Blood Oteli çevresinde, gece saatlerinde, Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker de yaralanmıştı.

Başkent Mogadişu’da yaşanan çatışmaların ardından bugün de gerginlik devam ediyor.

Eski Başbakan Hasan Ali Kheyre önderliğindeki bazı muhalif cumhurbaşkanı adaylarının bu sabah havaalanına yakın bir bölgede yürüyüş yapmak istemesine, güvenlik güçleri ateşle cevap verdi.

İki taraf arasında yaşanan çatışmada Dahabshil Bankası havaalanı şubesi füze saldırısı sonrası yandı.

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmasını protesto etmek için halkı 15 Şubat'ta sokağa çağırmıştı.