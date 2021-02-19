Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 297 bin 128 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Bu kişilerden 15 bin 479'unun sonucu pozitif çıktı. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 780 bin 882’ye ulaştı. Bakanlık, son 24 saatte 348 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 95 bin 235’e yükseldiğini belirtti. Ülkede bir günde iyileşen kişi sayısı ise 17 bin 175 oldu. Aktif Covid-19 vaka sayısının 382 bin 448’’e gerilediği aktarıldı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 14 artarak 2 bin 59’a çıktı.