İtalya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 297 bin 128 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Bu kişilerden 15 bin 479'unun sonucu pozitif çıktı. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 780 bin 882’ye ulaştı. Bakanlık, son 24 saatte 348 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 95 bin 235’e yükseldiğini belirtti. Ülkede bir günde iyileşen kişi sayısı ise 17 bin 175 oldu. Aktif Covid-19 vaka sayısının 382 bin 448’’e gerilediği aktarıldı. İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı 14 artarak 2 bin 59’a çıktı.
İtalya'da 15 bin 479 korona vakası daha
19.02.2021 - 19:47 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 19:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 15 bin 479 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 780 bin 882’ye yükseldi.
Etiketler : italya,vaka,ölüm,covid,korona,
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