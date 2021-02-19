Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC'de yerel Kovid-19 vakalarında görülen düşüşün ardından 22 Şubat'tan itibaren işletmeler ve ekonomik faaliyetlerde kademeli olarak açılmaya gidilecek.

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Bakanlar Kurulunun ardından alınan kararları açıkladı.

Buna göre, hafta içi 20.00 - 05.00 saatleri arasında ve cuma saat 20.00'den pazartesi 05.00'e kadar temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

22 Şubat itibarıyla hafta içi marketler 08.00-18.00, perakende ve mağazacılık hizmetleri 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu ve eczaneler 08.00-18.00 saatlerinde açık olacak, pazar günleri ise eczane ve fırınlar haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı tutulacak.

Restoran, kafe, büfe ve benzeri hizmetler yalnızca paket servis ve online satış şeklinde hizmet verebilecek, giyim sektöründe ise ürün denemeleri yapılmayacak.

Tiyatro, sinema ve düğün salonları, kahvehane, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, kuaför, berber ve güzellik salonları ise kapalı olmaya devam edecek.

Vaka sayılarının daha az olduğu Lefke, Güzelyurt, İskele ve Gazimağusa ilçelerine, vaka sayılarının daha fazla olduğu Lefkoşa ve Girne ilçelerinden geçişler İlçe Emniyet Kurulları tarafından kontrollü yapılacak.

Eğitim online devam edecek

28 Şubat'a kadar tüm okullarda eğitim online olarak devam edecek, isteğe bağlı olarak kreşler açık olabilecek.

Son 14 gün içinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunan KKTC vatandaşları ve daimi ikametgahları bulunan kişilerin 14 gün merkez karantinada kalmaları kaydıyla ülkeye girişlerine izin verilecek.

Cenaze törenleri, sadece birinci derece yakınların katılımıyla yapılabilecek.

KKTC'de ikamet eden ve Rum kesiminde çalışan veya Rum kesiminde ikamet eden ve KKTC'de çalışan kişiler, son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabilecek.

Öte yandan, ülkeye gelecek üniversite öğrencilerinin kişi sayısına göre karantina koşulları Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Öğrencilerin ülkeye girişlerinde son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri, öğrencilerin geldikleri ülkenin karantina uygulamaları kapsamında 10 veya 14 gün karantinada kalmaları gerekecek.

Son 24 saatte 14 yeni vaka

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 5 bin 56 test yapıldığını, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 69 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, 475 kişinin Kovid-19 tedavisinin devam ettiğini ve yoğun bakımda 7 hastanın bulunduğunu kaydetti.