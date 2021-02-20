Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin ve Hindistan askerleri arasında 6 ay önce Galwan nehri vadisinde sınır çatışması yaşanmış, çatışmalarda 20 Hint askeri ölmüştü. Çin devlet televizyonu, yumruk taş ve sopalarla yapılan ilginç çatışmanın görüntülerini yayımladı. CCTV televizyonu, Hindistan tarafının Çin kuvvetlerinden birkaç kat fazla olduğu çatışmada 4 de Çinli askerin öldüğünü bildirdi. Keşmir’deki Ladakh bölgesinde haziran ayında başlayan çatışmalardan sonra iki taraf arasında anlaşma yapıldı ve askerler önceki mevzilerine çekildi.