Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Facebook da buna 18 Şubat itibarıyla ülkedeki kullanıcıların haber paylaşımını ve görüntülemesini yasaklayarak cevap verdi. Ama öyle görünüyor ki, Facebook’a karşı bu uygulama sadece Avustralya’dan ibaret kalmayacak. Kanada da Facebook’un haber yayımlarına ücret ödetecek ikinci ülke olma yolunda. Kanada Kültür Bakanı Steven Guilbeault, Facebook'u kınadıklarını belirterek, “Kanada bu mücadelede ön safta bulunuyor. Biz, dünyada bunu yapacak ilk ülkeler arasındayız. Sanırım bizimle birlikte benzer kurallar getiren 5, 10, 15 ülke olacak. Facebook, Almanya ve Fransa’yla da bağları koparacak mı?” dedi. Toronto Üniversitesi’nin sosyal medya konusundaki çalışmalarıyla bilinen öğretim görevlilerinden Profesör Megan Boler da Facebook’un eyleminin bir dönüm noktası olacağını ve buna karşı genel bir uluslararası yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade etti.