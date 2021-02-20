Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikalı cesur dalgıç Martin Broen (50), Meksika’da Maya nehrine dalarak su altındaki büyüleyici mağara sisteminin fotoğraflarını çekti.

Nehirde Playa del Carmen ve Tulum arasında milyonlarca sene önce oluşmuş, dünyanın en uzun mağara sistemi var. Dalgıç, dar mağaralara girip sarkıt ve dikitlerin arasında yüzerek gizli güzellikleri ortaya çıkardı.

Mağara zeminlerinde görülen insan ve eski zaman hayvanlarının fosilleri de dalışın tehlikelerini gözler önüne seriyordu. Broen, “Yıllardır su altı mağaralarına dalıp fotoğraflarını çekiyorum. Bu bana, uzay keşiflerine veya zamanda geriye yolculuk etmeye benzer sürrealist deneyimler sunuyor” dedi.