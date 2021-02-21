Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 371 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 583 bin 135’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 183 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının da 84 bin 147’ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 770’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 395 kişi hastanelerde tedavi görüyor.