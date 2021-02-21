Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Covid-19 nedeniyle 40 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, bugüne kadar 4 bin 297 kişinin Covid-19'dan öldüğü, vaka sayısının 353 bin 371'e yükseldiği, iyileşenlerin de 264 bin 894 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 15 kişinin Covid-19'dan hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 yeni vaka teşhis edildiğini bildirdi.

Buna göre ülkede, salgın kaynaklı ölenlerin sayısı 4 bin 543'e, vaka sayısı 359 bin 811'e, iyileşenlerin sayısı ise 334 bin 191'e ulaştı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Covid-19 nedeniyle 13 kişi öldü, 3 bin 273 kişi hastalığa yakalandı.

Bugüne kadar ülkede Covid-19'dan ölenlerin sayısının 13 bin 245'e yükseldiği belirtilen açıklamada, vaka sayısının 664 bin 750, iyileşenlerin ise 616 bin 507 olduğu aktarıldı.