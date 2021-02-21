Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1212, Meksika'da 832, Arjantin'de 122, Kolombiya'da 174, Peru'da 187, Şili'de 77, Bolivya'da 27 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1212 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 245 bin 977’ye, 57 bin 472 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 139 bin 148’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 971 bin 423 vaka ve 57 bin 743 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 67 bin 939’a ulaştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 832 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 785 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 179 bin 797’ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 38 bin 276’ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 590 bin 696’ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 122 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 51 bin 122'ye, 5 bin 944 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 60 bin 625’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 861 bin 433 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 58 bin 685’e çıktı.

Son 24 saatte 5 bin 17 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 222 bin 18’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 115 bin 470’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 187 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 306 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 275 bin 899'a, virüse bağlı can kaybı 44 bin 877'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 176 bin 128'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 77 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 19 bin 974’e çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 893 artışla 795 bin 845'e, iyileşenlerin sayısı 753 bin 37'ye ulaştı.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti ve 1095 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 241 bin 771'e, virüse bağlı can kaybı 11 bin 417'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 184 bin 717'ye çıktı.