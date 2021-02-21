Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, son derece bulaşıcı kuş gribi virüsü H5N8’in, ülkenin güneyinde kümes hayvanlarından çiftlik çalışanlarına geçtiğini açıkladı.

Virüsün 7 işçide aralık ayında tespit edildiği, bu virüsün insanlarda ilk kez görüldüğü belirtildi. Rusya yönetimi, öldürücü virüsün kümes hayvanlarından insanlara geçtiğini Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirdiğini kaydetti. Ülkede sağlık kurumu Rospotrebnadzor’un başkanı Anna Popova, virüsün insandan insana ise geçmediğini, işçilerin sağlıklarının da iyi olduğunu ifade etti. H5N8 virüsü daha önce Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde görülmüş, virüsün yayılmasının önlenmesi için binlerce kümes hayvanı itlaf edilmişti. Virüs, kıtada göç hayvanlarında da görüldü. Kuş gribinin daha önceki türü H5N1 hayvanlardan insana geçmişti.