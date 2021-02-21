Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkentin de içinde bulunduğu Dakar ve Thies bölgelerinde vaka ve ölümlerin yüksek olduğu belirtilerek salgının bu 2 bölgede endişe verici boyutlara ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Dakar ve Thies'te sağlık alanında ilan edilen acil durumun 20 Mart'a kadar süreceği, 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının da o tarihe kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu Senegal'de salgının başından bu yana 32 bin 630 kişi virüse yakalandı, 795 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal, Çin'den sipariş ettiği 200 bin doz Sinopharm aşısını 18 Şubat'ta teslim almıştı. Aşılama kampanyasının haftaya başlaması bekleniyor.