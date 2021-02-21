Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Rolls-Royce’un geleceğe dair henüz tasarım halindeki prototip arabasından satın almak istemiş, böyle bir araç hazırda olmadığı için bekleyemeyerek modifiye araç tamirhanesi West Coast Customs (WSC) şirketiyle temasa geçmişti. WSC, 3 senelik çalışma sonrasında tamamen Bieber’e özel, fütürist tasarımda bir araç üretti. Kendisi için hazırlanan mat gri renkli aracı gören Bieber, sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Nutku tutulan 26 yaşındaki şarkıcının dilinden sadece “Ne?” ve “Aman tanrım” kelimeleri döküldü. WSC’nin sahibi Ryan Friedlinghaus de, “Dur, beni de ağlatacaksın” diye konuştu. Ryan, özellikle geceleri tüm gözlerin bu arabaya çevrileceğini söyledi. Lüks arabalara olan merakıyla tanınan Bieber’in ABD’nin Los Angeles şehriyle Kanada’daki evleri bu tür lüks arabalarla dolu.
Justin Bieber kendisi için yaptırılan lüks aracı görünce gözyaşlarına boğuldu
21.02.2021 - 13:15 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 13:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, kendisi için özel olarak yaptırılan lüks aracı görünce gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Justin Bieber,
769338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/769338.aspx
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