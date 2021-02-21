Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, Rolls-Royce’un geleceğe dair henüz tasarım halindeki prototip arabasından satın almak istemiş, böyle bir araç hazırda olmadığı için bekleyemeyerek modifiye araç tamirhanesi West Coast Customs (WSC) şirketiyle temasa geçmişti. WSC, 3 senelik çalışma sonrasında tamamen Bieber’e özel, fütürist tasarımda bir araç üretti. Kendisi için hazırlanan mat gri renkli aracı gören Bieber, sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Nutku tutulan 26 yaşındaki şarkıcının dilinden sadece “Ne?” ve “Aman tanrım” kelimeleri döküldü. WSC’nin sahibi Ryan Friedlinghaus de, “Dur, beni de ağlatacaksın” diye konuştu. Ryan, özellikle geceleri tüm gözlerin bu arabaya çevrileceğini söyledi. Lüks arabalara olan merakıyla tanınan Bieber’in ABD’nin Los Angeles şehriyle Kanada’daki evleri bu tür lüks arabalarla dolu.