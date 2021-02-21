Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yonhap ajansının emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, 10 Şubat'ta başkent Seul'ün Dongdaemun semtindeki bir eve temizliğe giden temizlik şirketi çalışanları, çatı katında plastik bir varil buldu.

Varilin kapağını açtıklarında, beyaz bir kumaşa sarılı ceset kalıntıları bulan temizlikçiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

Ev sahibi, olayla ilgili soruşturma açan yetkililere, "cesedin yaklaşık 30 yıl önce ölen annesine ait olduğunu ve onu çok sevdiği için ayrılamadığını" söyledi.

Yetkililer, ebeveyn-çocuk ilişkisinin kanıtlanması için cesede DNA testi yapılacağını ifade etti.

Yaşlı adamın yakınları, adamın demans rahatsızlığı nedeniyle bir süredir huzurevinde kaldığını kaydetti.