Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de koronavirüs sebebiyle yurt dışına gidilemeyeceği endişesi insanları yurt içi tatile yönlendirdi. Ülkede popüler tatil beldelerinde ağustos ayı için tüm yerler daha şimdiden neredeyse tamamen rezerve edilmiş vaziyette. 8.000 kır evi işleten Simply Sea Views kurumu, Padstow ve Cornwall’de evlerin temmuz ve ağustos ayları için yüzde 99 oranında dolduğunu açıkladı. Aşırı talep sebebiyle fiyatlarda da yüzde 50 artış görülüyor. Kalan az sayıdaki yer için tatilciler arasında yarış yaşanıyor. Ağaç evlerde birkaç gece geçirebilmek için bazı ümitsiz tatilciler, daha yüksek fiyat vererek rezervasyonları iptal etmeye çalışıyor. Ülkede 500’den fazla yerde motor-evlerde tatil imkanı sunan Cool Camping kurumunun yöneticisi James Warner Smith de şubat ayında yaz rezervasyonlarında da geçen sene aynı döneme göre yüzde 300 artış olduğunu bildirdi. Seyahat acenteleri aşırı talepten dolayı bazılarının ev ya da arazilerini kiraya çıkardığını açıkladı.