Nijerya’nın başkenti Abuja’da, King Air 350 tipi bir askeri uçak Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü. Uçakta 2’si mürettebat 6 kişinin bulunduğu öğrenilirken, can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Uçağın düşmeden önce motor arızası bildirdiği belirtildi.
Nijerya’da askeri uçak düştü
21.02.2021 - 15:43 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nijerya’da hava kuvvetlerine ait bir askeri uçağın motor arızası nedeniyle düştüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Nijerya,
769369 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/769369.aspx
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