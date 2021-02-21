Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de hasta bakıcı Chloe Middleton (21), geçtiğimiz sene mart ayında koronavirüsten ölerek ülkenin ilk ve en genç Covid-19 kurbanı oldu. Herhangi bir rahatsızlığı olmayan genç ve sağlıklı genç kızın Covid-19’dan ölmesi çoğu kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Zira, 30 yaşından küçüklerde bu enfeksiyondan ölümler çok nadiren görülüyor. İngiltere Milli İstatistik Ofisi kayıtları 45-64 arasındakilerin Covid-19’dan ölümlerin yüzde 9’unu oluşturduğunu gösteriyor. Bu da kurbanların önemli bir kısmının orta yaş grubunda olduğunu gösteriyor. Ölenlerin çoğunda obezite veya kronik hastalıklar var ama herhangi bir hastalığı olmamasına rağmen virüse yenik düşenler de çok. Gençlerde Covid-19’dan ölümleri araştıran bilim adamları işin sırrının DNA’da olduğunu tespit ettiler. Edinburgh Üniversitesi’nde enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi uzmanı Profesör Eleanor Riley, “Genç ve sağlıklı insanların Covid’den niçin bu kadar fazla etkilendiklerini tam olarak bilmiyoruz ama bunlar genetik olarak hastalığa yatkın olabilir. Anne ve babalarından genetik olarak aldıkları miras onları risk altına sokabilir” dedi. Edinburgh’daki Roslin Enstitüsü’nden bilim adamları da aralık ayında insanların Covid-19’dan ölmelerine yol açan 5 gen tespit etti. İşte bu genler, bağışıklık sisteminin enfeksiyona reaksiyonunda önemli bir rol oynuyor. Genlerin hatalı olması bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor ve hastanın virüse yenik düşmesine yol açıyor.