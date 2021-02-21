Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis yetkilisi Pralay Kumar Shaha, yangın nedeniyle 150 evin kullanılamaz hâle geldiğini söyledi. Shaha, yangının kaynağına ilişkin incelemenin sürdüğünü vurgularken, "ocaktan kaynaklanmış olabileceğini" belirtti. Bölge sakinleri güvenli alanlara tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, 1,5 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. 165 milyon nüfuslu Bangladeş'te, her yıl can kayıplarıyla sonuçlanan büyük çaplı yangınlar çıkıyor. Bangladeş İtfaiye ve Sivil Savunma verilerine göre 2019'da yaşanan yangınlar yaklaşık 40 milyon dolarlık maddi hasara yol açarken yangınlarda en az 184 kişi öldü, 560 kişi ise yaralandı.