Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan karantina, en büyük tahribatı, bakımevlerinde kalan yaşlılara verdi. İngiltere’de sevdiklerinden yaklaşık bir senedir uzak kalan yaşlılar, tanınmaz haldeler. Karantinadan önce gözlerinde bulunan ışıltı kaybolmuş, çoğu bir deri bir kemik kalmış. Hem fiziksel hem zihinsel yıkım yaşayan yaşlıların, karantinadan öncekiyle şimdiki fotoğrafları arasında muazzam fark var. Çoğunun sağlığı da bu sürede kötüye gitti. Dramatik durum sebebiyle ülkede hükumet, bakımevlerine ziyaretlere yeniden izin vermeyi planlıyor. İçeri girebilecek olan ziyaretçiler şimdilik sadece yakınlarıyla el ele tutuşabilecek. Sarılma veya öpme ise yasak olacak.