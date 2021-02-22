Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda Farewell Spit sahilinde 49 pilot balina karaya vurdu. Jonah Projesi adlı balina yardım örgütünün saatler sonra 40 balinayı kurtarmayı başardığı öğrenildi. Ancak sahile vuran 9 pilot balinanın öldüğü belirtildi.
Yeni Zelanda’da 49 pilot balina karaya vurdu, 9'u öldü
22.02.2021 - 16:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 16:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni Zelanda’da karaya vuran 49 pilot balinadan 9’unun öldüğü, diğer 40 balinanın kurtarıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeni Zelanda,pilot balina,
769605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/769605.aspx
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