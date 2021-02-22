Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda Farewell Spit sahilinde 49 pilot balina karaya vurdu. Jonah Projesi adlı balina yardım örgütünün saatler sonra 40 balinayı kurtarmayı başardığı öğrenildi. Ancak sahile vuran 9 pilot balinanın öldüğü belirtildi.