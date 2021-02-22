Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de marangozluk maharetleriyle tanınan Thomas Lear, 17 yaşındayken Bristol’daki evlerinin bahçesinde kendisine özel tahtadan bir ev yapmaya başladı.

Atık keresteler kullanarak evi iki senede tamamlayan Lear, şimdi evinin keyfini çıkarıyor. Tahta ev sadece 6.000 sterline (60.000 TL) mal oldu.

Şimdi 21 yaşında olan Lear, “Kendime ait, stressiz, basit bir hayat yaşamak istedim. Ayrı eve çıkacaktım ama tüm param kiraya giderdi. Küçük bütçeyle tamamlamayı başardım” diye konuştu. Mutfağı, banyosu ve karavanlardaki gibi tuvaleti olan evde çekilen-katlanan yataklarla 4 kişi kalabiliyor. Çoğu eşyasını yeni evine sığdıramayan Lear’ın tek sıkıntısı evin küçük olması. Ev sobayla ısıtılıyor.