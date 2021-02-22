Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu Rusya’nın Soçi kentindeki Başkanlık Konutu’nda ağırladı. Putin görüşmede, Belarus’un Rusya’nın en iyi ticari partneri olduğuna dikkat çekerek, “Burada ayrı ayrı anlatmaya gerek yok ama biz birbirine yakın halklarız. Kültür, din, dil ve tarihlerimiz aynı. Bu sadece yakın tarihteki büyük vatanseverlik savaşında değil, yüzyıllardır böyleydi” dedi.

“İki ülke arasındaki ticaret payı yüzde 50”

Belaruslu gençlerin Rusya’da doğrudan üniversite eğitimi görebileceklerini ifade eden Putin, “Belarus’taki birçok gencin yeni bir hayata başlamak için Rus üniversitelerinde okuma imkanı olmasından memnunum. Rusya ile Belarus arasında stratejik ve ticari ortaklık konusunda en iyi partner. Bu konuda etkileşimimiz çok iyi. İthalat ve ihracatta iki ülke arasındaki ticaret payı yüzde 50. Başkanın büyük projeleri üzerinde görüşüyoruz. Geleneksel pazarımızda yani Belarus’un tarım ürünleri Rusya’da oldukça rağbet görüyor” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko’dan Putin’e teşekkür

Putin’in özellikle ekonomi alanında yaptığı açıklamaların ardından söz alan Lukaşenko, “Ülkelerimiz arasındaki ticari ciromuz 70 milyar dolar civarında. Rusya ile en çok ticaret yapan ülkeler sıralamasında dördüncü sıradayız. Biz Rusya’dan hammadde ve bileşenlerini satın alıyoruz. Planlanan projelerin hayata geçmesi durumunda Rusya ile pazar payımız daha da artacak. Bu nedenle Sayın Putin’e teşekkür ediyorum. Korona virüs salgınından sonra Rusya ile Belarus arasındaki demiryolu ulaşımı durdurulmuştu. 8 Şubat itibarıyla bu hat açıldı. Ayrıca havayolu ulaşımındaki engel de kaldırıldı. Sırada kara ulaşımı var. Kısa zamanda karayolu ulaşımı ile ilgili engeller de kaldırılacak” dedi.

“En etkili aşı Rusya’nın ürettiği aşılardır”

Rusya’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşılara değinen Lukaşenko, “Kayıtlı üç aşınız var ve bu yolda çalışmaya devam ediyorsunuz. Rus bilimi en yüksek seviyede verim gösteriyor. En etkili aşı Rusya’nın ürettiği aşılardır. Belarus’ta Covid-19 vakaları keskin bir şekilde azalmaya başladı. Yaz veya sonbahara doğru artık sıfır vakaya yaklaşacağız” ifadelerini kullandı.

Putin’in kendisine verdiği sözü tuttuğunu ifade eden Lukaşenko, “Bana aşının gönderileceği ilk ülkenin Belarus olacağını söyledin ve bunu yaptın. Sputnik V aşısı olan ortalama 100 Belaruslu'dan 2 veya 3 kişide tekrar virüs görüldü. Onun da etkileri ancak 1 buçuk gün sürdü. Bu nedenle en etkili aşının Rus aşısı olduğunu söylüyoruz” dedi.