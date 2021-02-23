Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD medyasının kaynak olarak aldığı Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bin 71 oldu. Ölü sayısı bakımından dünyada ilk sırada yer alan ABD, yine John Hopkins’e göre, 28 milyon 174 bin 133 vaka sayısı ile en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

ABD’yi 11 milyondan fazla vaka ile Hindistan, 10 milyon 168 binden fazla vaka ile de Brezilya takip ediyor. ABD genelinde ise Kovid-19 bağlantılı 49 bin 439 can kaybı ile California eyaleti önde giderken, onu 46 bin 917 ile New York ve 42 bin 291 ile Teksas izliyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre ABD’de vaka sayısı 28 milyon 809 bine yaklaşırken, ölü sayısı da 512 bini aşmış bulunuyor.