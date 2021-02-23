Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika'nın Teksas eyaletinde 11 yaşındaki Cristian Pineda'nın donarak ölmesinin ardından emsal niteliğinde milyon dolarlık davalar açıldı. Anne Pineda, Jefferson County Bölge Mahkemesinde elektrik şirketlerinin kış ortasında dört milyon kişiyi elektriksiz bıraktığını iddia ederek ölümü sebebiyet verdiklerini açıkladı. Anne, elverişsiz havanın en az bir hafta önceden bilinmesine rağmen şirketlerin gerekli tedrbirleri almadığını ve on yıldan fazla bir süredir şebekelerin yenilenmemesinin çocuğunun ölümünde etkili olduğunu iddia etti. On bir yaşındaki Cristian, salı günü ailesinin Conroe'nun Houston banliyösündeki evinde, üç yaşındaki erkek kardeşiyle bir battaniyenin altında ısınmaya çalışırken öldü. Eyalet yetkililerine göre, Teksas'ta 30'dan fazla kişi şiddetli soğuklardaki elektrik kesintisi sırasında ısınmak için araba veya jeneratör kullandı ve karbon monoksit zehirlenmesinden dolayı öldü. Pineda aile avukatı Tony Buzbee, sevdiklerini kaybeden yedi aileyi temsil ettiğini ve enerji şirketlerine karşı daha fazla dava açılacağını söyledi. Teksas, Arkansas, Louisiana ve Mississippi'deki müşterilere elektrik sağlayan Entergy, yorum yapmaktan kaçınırken 25 milyondan fazla müşterisi olan ERCOT, aşırı soğuklar yüzünden acil durum kesintisi yapıldığını belirtti.