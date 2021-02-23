Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan'da Tiflis Şehir Mahkemesi, ülkedeki ana muhalefet partisi olan Birleşmiş Ulusal Hareket partisinin lideri Nika Melia hakkında 17 Şubat tarihinde tutuklama kararı almıştı. Gürcistan'ın eski Başbakanı Giorgi Gakharia ise Melia'nın tutuklanması kararına itiraz ederek 18 Şubat sabah saatlerinde istifa etmişti. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından Başbakanın istifasının ardından yapılan açıklamada, Başbakanın istifası nedeniyle Melia'nın hapis cezasının ertelendiği kaydedilmişti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan ana muhalefetin genel ofisine, çok sayda polis, devriye polisi ve kolluk kuvveti sabah saatlerinde özel operasyon düzenledi. Düzenlenen özel operasyon kapsamında ilk olarak, günlerdir parti ofisinde geceleyen ana muhalefet partisinin destekçileri ve taraftarları ofisten çıkarıldı. Operasyonda Melia'nın bulunduğu odaya girmeye çalışan kolluk kuvvetlerine karşı direnen destekçilere müdahale eden güvenlik güçleri, Melia'nın odasına biber gazı attı. Oda içerisinde biber gazına dayanamayan destekçiler binanın pencerelerini kırmaya çalışırken odaya giren ekipler, muhalefet parti Başkanı Melia'yı gözaltına aldı.

Olayın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tiflis Şehir Mahkemesi'nin Nika Melia'yı bu yıl 17 Şubat'ta tutuklama kararı İçişleri Bakanlığı tarafından uygulandı ve Nika Melia tutuklandı. Bakanlıktan gelen çok sayıda uyarıya rağmen, parti ofisinde toplananlar polisin hukuka uygun talebine uymadı ve kolluk kuvvetlerine direndi. Buna karşılık olarak polis, zorlama, kanunla sağlanan orantılı güç ve özel araçlar kullanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Başkent Tiflis'te bulunan parlamento binasında 20 Haziran 2019 tarihinde 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Meclisinin oturumuna başkanlık eden Komünist Parti üyesi ve Rus Devlet Duması Milletvekili Sergey Gavrilov'un, parlamento başkanının makamında oturması gerilime yol açmıştı. Gürcistan muhalefet milletvekillerinin şiddetli protestoları ve diğer milletvekillerinin eleştirilerinin ardından Rus heyeti, önce oturumu, sonrasında ise ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Gavrilov'un parlamento başkanının makamında oturmasını protesto etmek için binlerce kişi, sokaklara dökülerek parlamento binasını kuşatmıştı. Melia, parlamento binasına yönelik saldırıları kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, fakat daha sonra kefalet şartıyla serbest bırakılmıştı. Melia, son ödeme tarihi 12 Şubat olan kefaleti ödemeye reddedince, hakkında yeniden gözaltı kararı alınmıştı. Melia ise ısrarla mahkemenin kararlarını kabul etmediğini ve teslim olmayacağını