Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün 61 yaşına giren Japonya İmparatoru Naruhito, gerçekleştirdiği basın toplantısında Covid-19 salgını başta olmak üzere ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında koronavirüs salgınına geniş yer veren Naruhito, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Covid-19 ile mücadele ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür eden İmparator Naruhito, "Halkın sabırla ve iş birliği içinde koronavirüs salgınını yenmesinin ardından parlak bir gelecek ümit ediyorum" diyerek geleceğe dair beklentisini dile getirdi.

11 Mart 2011'de ülkeyi vuran Büyük Tohoku depremini hatırlatan Naruhito, felaketin yıl dönümünde bölgeyi ziyaret etmek istediğini ifade etti. Aynı bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depreme de değinen Naruhito, Japonya'nın 10 yıl önceki deprem ve tsunamiyi unutmadığını vurguladı. Naruhito, "Japonya, Büyük Tohoku depremini geçmişin değil, şimdiki zamanın bir parçası olarak görmelidir" ifadelerini kullandı.

İlklerin imparatoru

2019 yılının Mayıs ayında tahtı babası İmparator Akihito'dan devralan Prens Naruhito, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğan ilk imparator unvanını kazanmıştı. 200 yıldan fazla bir süredir ilk kez bir imparator tahtı kendi isteğiyle devrederken, modern Japonya tarihinde ilk kez görevden ayrılan ve tahtta oturan iki imparatorun aynı dönemde Japonya’da bulunuyor olması kamuoyu tarafından büyük ilgi ile karşılanmıştı. Ülkede, Reiwa adındaki yeni dönemde İmparator Akihito'nun tahttan inmesi ile başlamıştı.