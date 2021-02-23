Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de 2011 yılında iç savaş başlamadan önce 1 dolar 47 Suriye lirası olurken, bugün 1 dolar en az 3 bin 450 Suriye lirasına denk geliyor. Suriye lirasının istikrarsız seyretmesi nedeniyle Suriyelilerin alım gücü de düşüyor. Suriye’nin kuzeyinde bulunan Azez ilçesinde yaşayan halk, bütün ürünlerin pahalı olmasından şikayetçi. Azez halkı, günlük alışveriş yapmakta zorlanıldıklarını vurguladı. Ekonomik krizle mücadele eden Suriyeliler yaşam mücadelesi verirken diğer yandan da hayata tutunmaya çalışıyor. Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle defalarca yer değiştiren siviller, biriktirdiği paraları kaybederken siviller temel gıda maddeleri almakta zorluk çekiyor.

Azez’de esnaflık yapan Muhammed El-Ali, “Suriye Lirası'nın döviz ve diğer para birimlere göre düşüş yaşaması para hareketini olumsuz etkiledi. Suriye parasının çöküşü devam ederken tüketici yüksek fiyatlar ile temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalıyor. Ülke dışında gelen ürünler de vergiler nedeniyle çok yüksek fiyatlarla satılıyor” ifadelerini kullandı.