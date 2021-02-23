Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere de hava sahasını bu uçaklara kapattı. Bu, Boeing 777’lerin ilk vukuatı değil. 40 yaşındaki Japon Naru Kurokawa da uçağın motorunun patlamasına bizzat şahit oldu. 4 Aralık’ta Japon Havayolları şirketinin Okinawa adasından ana karaya sefer yapan Boeing 777-200 uçağında bulunan Kurokawa, uçak havadayken büyük bir patlama sesi duyduğunu anlattı. Pencereden baktığında motordan kopan kocaman bir parça olduğunu gören Kurokawa, videosunu çekerek 4 Aralık’ta Twitter’da yayımladı. ABD’deki olay sonrasında mesajını yeniden paylaşan Kurokawa, “Öleceğim diye çok korkmuştum. Ölüm düşüncesi beni delirtir diye düşünerek video çekmeye odaklandım” dedi. Uçak, daha sonra acil iniş yapmış, 11 müretebat ve 178 yolcudan yaralanan olmamıştı.