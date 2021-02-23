Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha sonra bunu gelenek haline getiren Kobner’in elinde şimdi, arkadaşları tedavi için telaşla koştururken çekilmiş siyah-beyaz fotoğraflardan son derece çarpıcı bir albüm var. Dr. Kobner fotoğrafları çekerken doktorlar ve hasta yakınlarından izin aldı. Amatör fotoğrafçının fotoğrafları, acı ve panik havası ile birlikte koronavirüsle mücadelenin isimsiz kahramanları olan sağlık görevlilerinin fedakarlığını yansıtıyor. Fotoğrafları Instagram sayfasından yayımlayan Kobner, yoğun bakımda yaşanan atmosferi göstererek insanları maske takmaya ve sosyal mesafeye dikkat etmeye çağırıyor.