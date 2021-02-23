Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada’nın British Columbia eyaletinde macera tutkunu Cody Matechuck, kayak merkezi Whistler’da tüyleri diken diken eden bir atlayış gerçekleştirdi. Sosyal medyada Matechuck111 olarak bilinen Cody, önce kar bisikletiyle hızla uçuruma doğru ilerledi, sonra da uçurumdan atlayarak paraşütle iniş gerçekleştirdi. Cody, James Bond filmlerini aratmayan etkinliğini filme alarak sosyal medyada yayımladı. Video büyük ilgi görürken Cody, “Ben profesyonel bir çok sporlu atletim. Sürekli yeni maceralara bakarım” diyerek benzer maceraların haberini verdi.