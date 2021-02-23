Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi için yeni bir karar aldı. Abu Dabi’ye 10 farklı ülkeden gelenlere uygulanan 10 günlük zorunluk karantinasını kaldırdı. BAE yetkilileri Avustralya, Bhutan, Brunei, Çin, Grönland, Hong Kong, İzlanda, Mauritius, Yeni Zelanda, Singapur ülkelerinin yer aldığı “Yeşil Liste” dışındaki ülkelerden gelenlere 10 günlük zorunlu karantina uygulamasının devam edeceğini bildirdi. Yeşil Liste’de bulunan ülkelere 10 günlük karantina zorunluluğunun kaldırmasına rağmen Abu Dabi'ye gelen ve kentten ayrılan herkesin havaalanında PCR testi sonucunu ibraz etmesi gerekiyor.
Öte yandan koronavirüs vaka sayısına göre güncellenen listeden Moğolistan ve Suudi Arabistan çıkarıldı.
Abu Dabi, 10 ülkeye karantina zorunluluğunu kaldırdı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi için 10 ülkeden gelenlere yönelik 10 günlük karantina zorunluluğunu kaldırdı.
Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi için yeni bir karar aldı. Abu Dabi’ye 10 farklı ülkeden gelenlere uygulanan 10 günlük zorunluk karantinasını kaldırdı. BAE yetkilileri Avustralya, Bhutan, Brunei, Çin, Grönland, Hong Kong, İzlanda, Mauritius, Yeni Zelanda, Singapur ülkelerinin yer aldığı “Yeşil Liste” dışındaki ülkelerden gelenlere 10 günlük zorunlu karantina uygulamasının devam edeceğini bildirdi. Yeşil Liste’de bulunan ülkelere 10 günlük karantina zorunluluğunun kaldırmasına rağmen Abu Dabi'ye gelen ve kentten ayrılan herkesin havaalanında PCR testi sonucunu ibraz etmesi gerekiyor.
Kaynak: İHA
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