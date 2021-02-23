Yılların biriktirdiği yünler sebebiyle gözleri bile kapanan koyun kırkıldı ve kendisinden 35,4 kilo yün çıktı. Görevliler, hayvanın en az 5 senedir kırkılmadan yaşadığını sanıyor. Normalde birkaç dakika süren kırkma işlemi, yünlerden dolayı bir saat sürdü. Senelerin yükünden kurtulan hayvan büyük ferahlık yaşadı. Koyuna üşümemesi için yelek giydirilirken, Edgar's Mission, “O artık rahat. Ne yiyecek bulma derdi var ne de avcılardan kaçma derdi” açıklamasını yaptı.
5 sene sonra kırkıldı, 35 kilo yün çıktı
23.02.2021 - 17:40 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya’da çiftlikten kaçarak yıllardır kaçak vaziyette yaşayan bir koyun, Lancefield’da Edgar's Mission isimli kuruluş tarafından kurtarıldı.
Etiketler : Avustralya,koyun,
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