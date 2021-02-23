Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılların biriktirdiği yünler sebebiyle gözleri bile kapanan koyun kırkıldı ve kendisinden 35,4 kilo yün çıktı. Görevliler, hayvanın en az 5 senedir kırkılmadan yaşadığını sanıyor. Normalde birkaç dakika süren kırkma işlemi, yünlerden dolayı bir saat sürdü. Senelerin yükünden kurtulan hayvan büyük ferahlık yaşadı. Koyuna üşümemesi için yelek giydirilirken, Edgar's Mission, “O artık rahat. Ne yiyecek bulma derdi var ne de avcılardan kaçma derdi” açıklamasını yaptı.