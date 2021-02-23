İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 548 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 121 bin 305’e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 8 bin 489 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 134 bin 639'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, şu ana kadar 18 milyon kişinin Covid-19'a karşı ilk doz aşısını aldığı belirtildi.
İngiltere'de son 24 saatte koronadan 548 kişi öldü
23.02.2021 - 20:18 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19'a bağlı 548 can kaybının daha yaşanması ile toplam can kaybı 121 bin 305’e yükseldi.
Etiketler : korona,covid,koronavirüs,ingiltere,ölüm,vaka,
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