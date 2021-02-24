Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Kıbrıs müzakereleri, 3,5 yıllık aranın ardından mart ayının ilk haftasında yeniden başlayacak. New York'taki görüşmelere Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerin yanı sıra AB de gözlemci olarak katılacak. Toplantıda Türk tarafı, Kıbrıs’ta artık çözüm için yeni adımlar atılması gerektiğini vurgulayacak. Ayrıca, Rum kesimi tarafından sürekli dile getiren ‘Ada’nın Türk askerinden arındırılması’ isteğinin, KKTC’nin kırmızı çizgisi olduğu bir kez daha ifade edilecek. KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon haklarından vazgeçmeyeceği de belirtilecek. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığı ve KKTC’de başlayan yeni dönem ile birlikte Lefkoşa’nın müzakere masasında elinin artık daha güçlü olacağına dikkat çekiliyor. Kıbrıslı Türk ve Rum tarafların yanı sıra garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katıldığı 2017’deki son görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Türkiye, Ada'da federasyona yönelik görüşmelerin şimdiye kadar başarısızlıkla sonuçlandığını ve artık iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerektiğini savunuyor.

GÜNDEMDE FEDERASYON YOK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geçtiğimiz günlerde "Rum kesimi, hiçbir zaman ne elindeki gücü, kaynakları, hükûmeti ve hiçbir şeyi Türk tarafıyla paylaşmak istemedi. Burada, Kıbrıs Türkünün asimilasyonuna dönük bir aldatmaca olduğunu görüyoruz. Neredeyse 50 yıla yakın bir görüşmeden bahsediyoruz. En son Crans Montana görüşmelerinde, Türkiye 'Bu bizim görüşeceğimiz en son federe devlet konusudur' demiştir. Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı’mızın söylediği son derece nettir. Biz, dediğimiz noktadayız, verdiğimiz sözleri yerine getirdik, karşılığında gördüğümüz bellidir. Bundan sonra duruşumuz nettir, federe devlet diye bir konu gündemde yoktur" ifadelerini kullanmıştı.