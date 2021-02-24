Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne bir video mesaj gönderdi. Mesajında Asya Pasifik bölgesinde kayda değer ekonomik büyüme sağlanırken demokrasi ve insan haklarını korumanın devam eden zorluklar olmayı sürdürdüğünü kaydeden Motegi, Myanmar'daki askeri darbeye de dikkat çekti. "Japonya'nın Myanmar'daki askeri darbenin neden olduğu durumla ilgili ciddi endişeleri var" diyen Motegi, ülkenin eski lideri Aung San Suu Kyi de dahil olmak üzere gözaltına alınanların serbest bırakılması ve ülkenin demokratik siyasi sisteminin hızla yeniden kurulması çağrısında bulundu.

"Evrensel değerler Çin'de de korunmalı"

Çin eksenli sorunlara da değinen Motegi, özgürlük, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi dahil Çin'de de korunması gerektiğini yineledi. Motegi, "Japonya, bu bölgelerdeki son durumdan derin endişe duyuyor ve Çin'i olumlu somut adımlar atmaya davet ediyor" şeklinde konuştu.

Olimpiyat vurgusu

Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununa da konuşmasında yer veren Motegi, hükümetin Pyongyang'ı sorunun en kısa sürede çözümüne yönelik somut adımlar atmaya çağırmaya devam ettiğini söyledi. Motegi, pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili olarak ise, ülkesinin Covid-19'a karşı zaferinin ve büyük Thoku depreminin ardından yeniden inşasının kanıtı olarak dev organizasyona ev sahipliği yapacağını vurguladı.