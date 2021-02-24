Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Daha önceki araştırmalar, Covid-19’un öksürme veya hapşırma sebebiyle hava ve su damlacıklarının hızlıca etrafa yayılmasından bulaştığı düşünülürdü. Yeni araştırmalar, sadece konuşmanın da yeterli miktarda partikül çıkmasına ve enfeksiyon riskine yol açtığını gösteriyor.

Japonya’da Aoyama Gakuin Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bir gönüllünün elektronik sigaradan bir nefes alarak konuşmasını sağladı ve bunu lazerle videoya aldı. Deney katılımcı maske takarken, maskesiz ve siperlik takarken, ayrıca ayakta veya oturarak tekrarlandı. Araştırmada, Covid-19’lu kuaförler, güzellik salonu görevlileri ve sağlık personelinin, müşteri ya da hastanın üzerine abanma ve konuşmaları halinde, önemli miktarda partikül çıkışı sebebiyle virüs bulaştırabilecekleri belirlendi. Maske takılması da fazla etkili olmazken ancak maske ve siperlik takılması halinde hava akımının azaldığı ortaya çıktı.