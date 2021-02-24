Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Susie isimli anne, çocuklarının yaptığı yaramazlıkların fotoğraflarını çekti ve bunu Facebook’taki sayfasında yayımladı. Diğerlerini de benzer fotoğraflar göndermeye çağırması üzerine kısa sürede Susie’ye yüzlerce anne katıldı. Birbirinden ilginç fotoğraflar sevimli afacanların maharetlerini (!) gözler önüne serdi. Klozeti tuvalet kağıtlarıyla doldurmak, çamaşır makinesine gıda malzemesi atmak, meyve kâsesinde her meyveden bir ısırık alıp bırakmak afacanların en ilgi çekici performanslarından oldu. Bir anne de parmak izlerinden dolayı “Bir elbiseyi iki kere giyemiyorum” diye yakındı.