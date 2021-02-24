Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Oklahoma eyaletinde Border Collie kırması bir köpek, 6 ayaklı ve iki kuyruklu doğdu. Veterinerler, bu durumun dünyada bir ilk olduğunu belirterek türünün tek olduğunu düşündüklerini, 6 ayaklı olarak hayatta kalabilen ilk köpek olduğunu ifade etti. Neel Veteriner Hastanesi'nde köpekle ilgilenen Dr. Alison Everett, "Hayatım boyunca muhtemelen bu tür başka bir köpek yavrusu göreceğimi sanmıyorum. Muhtemelen türünün tek örneği olduğunu söyleyebilirim. Dört arka bacağı, iki ön bacağı, iki kuyruğu var" diye konuştu. Köpeğin sağlıklı olduğunu belirten Everett, "Normal yemek yiyor. Sağlıklı bir köpek yavrusu gibi dolaşıyor. Şu anda herhangi bir ağrı veya rahatsızlık belirtisi görmüyorum" dedi.

Öte yandan köpeğin ameliyatı için sahibi tarafından kampanya düzenlendiği ifade edildi.