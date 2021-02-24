Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Pakistan’ın 20 milyon nüfuslu Karaçi şehrinde asayişi patenli polisler sağlayacak. Ülkede patenli polis birimi kuruldu. Birim amiri Farrukh Ali, patenli polislerin şehirde hırsızları yakalamak için kullanılacağını açıkladı. Birimde kadın polisler de var. Bir ay özel ve yoğun bir eğitimden geçecek polisler, daha sonra şehrin dar sokakları, işlek kavşaklar ve alışveriş yerlerinde görevlendirilecek. Şehirde bazı yollar kötü durumda olduğu için yeni birim şehrin her tarafında görev yapamayacak. Paris ve Londra’ya da patenli polisler yerleştirilmiş, başarılı sonuçlar alınmıştı.