Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ülkelerin aşılama seferberliği devam ederken, ABD’den Johnson & Johnson tarafından korona virüse karşı geliştirilen tek dozluk aşıya ilişkin açıklama geldi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), değerlendirme süreci devam eden aşının Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da dahil ciddi vakalarda kullanımının güvenli ve etkili olduğunu bildirdi. FDA uzmanları tarafından yayınlanan raporda, tek dozluk aşının acil kullanım izni gerekliliklerini karşıladığı kaydedildi. FDA raporuna göre, Johnson&Johnson aşısının ciddi vakalardaki etkinlik oranı yüzde 86, Güney Afrika mutasyonundaki etkinlik oranı ise yüzde 82.



FDA, Johnson&Johnson ilaç firması tarafından geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verilmesini önümüzdeki cuma günü görüşecek. Johnson&Johnson aşısı, FDA'dan onay alması durumunda ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3. aşı olacak.