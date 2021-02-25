Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostech’in Başkanı Sergey Çemezov, Rus basınına Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çemezov tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile ek S-400 sevkiyatı konusunda görüşmelerin sürdüğü kaydedildi. Çemezov, görüşmelerde neredeyse sona gelindiğini söyleyerek, "Türkiye’nin ek bir parti S-400 satın alma isteğinden vazgeçtiğini düşünmüyorum” dedi. Türkiye’ye S-400 füze savunma sisteminin satılmasının hiçbir şekilde NATO ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini vurgulayan Çemezov, “S-400’ler savunma amaçlı silahlar, saldırı amaçlı eylemlerde kullanılamıyor. Hal böyleyken NATO ülkelerinin güvenliğini nasıl etkileyeceğini hayal edemiyorum. Aksine Türkiye, NATO ülkelerinin güvenliğini sağlıyor. Bu nedenle ben burada bir sorun görmüyorum” dedi.



S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya’ya karşı kullanılamayacağını ifade eden Çemezov, “Yüzde 100 yerelleştirme yapamıyoruz. İstesek bile Türkiye’nin kendi topraklarında böyle bir süper teknolojili ürünün üretimini bütünüyle organize etmesi pek mümkün değil, bunun için ilgili bir okul kurulması gerekiyor. Bu nedenle endişeye gerek yok” ifadelerini kullandı.